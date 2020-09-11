Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, предложил организовать парадные шествия в центре столицы Белоруссии, посвященные дружбе и любви.

Согласно словам депутата Госдумы, более 100 000 патриотов из РФ могут приехать в Минск рано утром, провести роскошный фестиваль, демонстрирующий русско-белорусскую дружбу, поесть дранников, а уже вечером уехать обратно в Россию. Жириновский добавил, что тогда белорусы увидят, что Москва не планирует вводить войска в их страну.

В СМИ напоминают, что после президентских выборов в Белоруссии во многих городах страны начали проходить митинги, на которых люди стали требовать проведения честного голосования. Позднее Владимир Путин, лидер РФ, заявил, что в случае выхода ситуации из-под контроля в Минск будет направлен резерв из силовиков.