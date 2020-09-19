В управлении ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что в Гатчинском районе вчера, 18 сентября, случилась дорожная авария, унесшая жизнь автоледи, наехавшей на бродячего пса.

Этот инцидент произошел примерно в восемь часов вечера на автотрассе Гатчина – Ополье. Согласно предварительным сведениям, 52-летняя женщина, управлявшая транспортным средством «Дэу Матиз», задавила собаку и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фургоном Mercedes-Benz.

Автоледи в итоге получила серьезные травмы и умерла еще до приезда скорой помощи. Ее пассажир выжил и был доставлен в медучреждение. На месте ДТП сейчас работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.