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Жительница Ульяновска набросилась с ножом на сотрудницу супермаркета «Гулливер», расположенного на Водопроводной улице.

Данный инцидент был зафиксирован камерами наблюдения. На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина набрасывается на работницу и ударяет ее ножом. Согласно предварительным сведениям, нападавшей являлась Наталья Долгановская, победительница конкурса красоты «Мисс Ульяновск-2005». Отмечается, что ранее она уже набрасывалась на людей с ножом, после чего ее отправляли в психиатрическую лечебницу.

Потерпевшую работницу супермаркета доставили в медучреждение. Сейчас за ней наблюдают медики. Согласно имеющимся сведениям, ей было нанесено не менее 7 ранений ножом. Большая часть ударов пришлись на руки и лицо. Сейчас ее жизнь вне опасности.

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