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Во время тактических учений, которые проводятся на территории Ленинградской области, зенитчики Западного военного округа отрабатывали отражение атак боевых дронов. В их задачи входила принудительная посадка беспилотников условного противника.

Для выполнения этой задачи применялись комплексы «Силок». Их мобильные расчеты выявляли ударные дроны, перехватывали управление и отправляли команду на посадку. Противную сторону представляли беспилотные аппараты вертолетного и самолетного типа.

Учения зенитчиков проходили в несколько этапов. Сперва расчеты комплексов «Силок» отрабатывали отражение атаки одиночных дронов. Затем задача была усложнена, поэтому им пришлось отбивать групповые нападения беспилотных летательных аппаратов.

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