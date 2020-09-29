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Китайский бренд Xiaomi предоставил россиянам возможность покупать мобильные телефоны и иную электронику со скидкой, составляющей до 7 000 рублей. Акция будет действовать до 5 октября, после чего цены вернутся к своим прежним значения.

Под действие спецпредложения от Xiaomi подпадают самые новые и популярные модели смартфонов – Poco F2 Pro, все модификации Redmi 9 (9S, 9Pro и 9 Note Pro), а также Redmi Note 8 Pro. Кроме того, приобретая отдельные модели смартфонов, потребители могут получить приятный презент – фитнес-браслет от Xiaomi.

В акции принимают участие не только смартфоны, но и другая техника, выпускаемая китайским производителем. Так, до 5 октября можно приобрести со скидкой электрическую зубную щетку и телевизор с функцией Smart-TV, чайник, фен или дорожный чемодан от Xiaomi.

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