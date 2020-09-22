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Британская команда исследователей обнаружила препарат, который крайне эффективен в лечении рака простаты. Это средство применяется также для подавления раковых опухолей молочной железы.

Речь идет о лекарстве под названием Олапариб. Этот препарат стал первым в мире, который направлен на исправление наследственной генетической ошибки, приводящей к развитию онкологических заболеваний. Оно уже показало свою эффективность при лечении рака у женщин. Теперь его планируется использовать и на мужчинах.

Было проведено глубокое клиническое исследование, давшее положительные результаты. Олапариб теперь рекомендуют использовать при борьбе с раком предстательной железы. В соответствующем опыте приняли участие 387 пациентов. Оказалось, что средство способно восстановить ДНК и вылечить от онкологического заболевания.

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