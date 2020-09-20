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Исследователи из Японии сообщили об обнаружении одной из причин появления мигрени. Возможно, это связано с перегрузкой нейронов.

Находясь в стандартном для себя состоянии, мозговые нейроны постоянно контактируют между собой, передавая нейротрансмиттеры, которые подвержены обратному захвату. Именно данное действие не дает нейронам перевозбудиться. Мигрень при этом обладает связь с кортикальной депрессией, представляющей собой почти мгновенную смену состояния нейронов, когда гиперактивность перетекает в подавление.

Эксперты предположили, что появление данного состояния связано с наличием нарушений в перевозке возбуждающего нейромедиатора глутамата. Во время исследований специалисты заблокировали у подопытных грызунов переносчик GLT-1, что привело к учащению кортикальной депрессии. Данная информация может помочь в разработке лекарств от мигрени.

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