читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

5 сентября представитель МИД России опубликовала в своем аккаунте на Facebook пост, который подвергся критике со стороны сербских официальных лиц. На фото в этой публикации изображены Дональд Трамп и сербский президент Александр Вучич. Последний сидит прямо на против президента США. Также к посту был прикреплен знаменитый фрагмент из фильма «Основной инстинкт».

В надписи под фото Захарова заметила, что если Вучича пригласили в Белый дом, а стул разместили таким образом, будто он на допросе, то сидеть лучше именно так, как во фрагменте из картины.

Реакция сербских властей не заставила себя ждать. Первым высказался министр обороны Александр Вулин, который заявил, что Вучич остался единственным главой европейского государства, который постоянно поддерживает Москву и выступает против введения санкций против России.

Сам глава государства высказал недовольство постом и выразил сожаление тем, что РФ не ценит хорошее отношение к ней со стороны Сербии.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз

В подмосковном Минсоцразвития сообщили, что, начиная с нынешнего года, местными жителями было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Номер мобильного телефона позволяет много узнать о его владельце

Глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, что номер сотового… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Чиновников подмосковного Чехова посадят на электросамокаты

В Чехове, расположенном в Подмосковье, государственных служащих собираются пересадить на электрические самокаты.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 6 сентября – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 6 сентября – пасмурно, до 21 °C | Армавир: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 26 °C |