5 сентября представитель МИД России опубликовала в своем аккаунте на Facebook пост, который подвергся критике со стороны сербских официальных лиц. На фото в этой публикации изображены Дональд Трамп и сербский президент Александр Вучич. Последний сидит прямо на против президента США. Также к посту был прикреплен знаменитый фрагмент из фильма «Основной инстинкт».

В надписи под фото Захарова заметила, что если Вучича пригласили в Белый дом, а стул разместили таким образом, будто он на допросе, то сидеть лучше именно так, как во фрагменте из картины.

Реакция сербских властей не заставила себя ждать. Первым высказался министр обороны Александр Вулин, который заявил, что Вучич остался единственным главой европейского государства, который постоянно поддерживает Москву и выступает против введения санкций против России.

Сам глава государства высказал недовольство постом и выразил сожаление тем, что РФ не ценит хорошее отношение к ней со стороны Сербии.