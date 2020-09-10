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Владислав Жемчугов, иммунолог из РФ, перечислил список заболеваний, при которых не следует ставить прививку от коронавирусной инфекции.

Согласно его словам, вакцинацию не следует проводить в случае наличия онкологической болезни. Если пациент проходит курс лечения, то у него имеется иммунодепрессия, при которой противопоказано делать прививку. Однако окончательное решение в данном случае должен принимать его лечащий врач.

Вакцина от коронавируса противопоказана и тем, кто страдает от воспалительных и аутоиммунных болезней, а также системных заболеваний крови и красной волчанки. Поэтому прежде чем прививаться следует обязательно посоветоваться с врачом.

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  • Анна
  • 09.09.2020
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