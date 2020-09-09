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Вчера, 8 сентября, состоялась публикация патента на новый семиместный минивэн Volkswagen в России. Речь идет о модели под названием Viloran.

Официальная презентация новинки состоялась прошлой осенью в рамках китайского мотор-шоу, прошедшего в городе Гуанчжоу. Она создана на базе модульной архитектуры MQB. В длину автомобиль достигает 5,3 метра, а его колесная база равна 3,18 метра. Он обладает следующей посадочной формулой: 2+2+3.

Отмечается, что на автомобиле установлен бензиновый турбированный мотор объемом 2,0 литра и мощностью 220 лошадиных сил, работающий вместе с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. В продажу поступит только переднеприводная версия машины. Модель оснащена камерой кругового обзора и трехзонным климат-контролем.

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