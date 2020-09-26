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Обладатели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 сообщают о постоянных вылетах на рабочий стол во время игр. В компании EVGA уже подтвердили информацию о наличии проблем.

Согласно словам ее сотрудников, причиной вылетов является определенный тип конденсатора, о котором ранее рассказали специалисты портала Igor’s Lab. Они добавили, что в рамках тестирования нашли ошибку с 6 POSCAP. Именно по этой причине производителю пришлось задержать выход серии FTW3.

Несколько дней назад в Сети начали появляться жалобы от владельцев новейших видеокарт. В них указывалось, что при их использовании игры зависают или вылетают. Это в основном происходило с ГПУ, имевшим заводской разгон. Некоторые пользователи отмечали, что ручное понижение частот исправляло проблему с черным экраном.

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