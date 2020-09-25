Примерно 30 процентов жителей Подмосковья имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом поведал вирусолог Георгий Викулов, который возглавляет НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Он заявил, что 30-процентная иммунная прослойка – это среднее число людей, устойчивых к заражению Covid-19 по всей стране. Однако статистика по МО практически всегда оказывается сопоставимой с общероссийскими данными.

По мнению Викулова, этого очень мало, чтобы предотвратить распространение заболевания. Скорее всего, оно еще коснется людей, которым до сих пор удавалось избежать инфекции. Кроме того, многие из тех, у кого не выработался иммунитет во время первого заражения, могут заболеть повторно.

Викулов сообщил, что пока о второй волне пандемии говорить рано, а увеличение числа пациентов с Covid – это «растянутый во времени хвост первой волны».

Напомним, что власти столичного региона планируют вновь вводить ограничительные меры. Одной из них стала рекомендация работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы.