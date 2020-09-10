читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве РБК, сославшемся на новую Концепцию развития телерадиовещания, сообщили, что вещатели хотят добиться регулирования деятельности интернет-площадок по тем же правилам, что и для телевидения.

В документе отмечается, что следует обязать порталы, соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-телевидение, которые по ряду параметров относятся к СМИ, но не считаются таковыми, следовать правилам, действующим для ТВ. В нем также говорится, что владельцы сервисов онлайн-вещания должны пользоваться единой технологической площадкой, чтобы распространять каналы 1-го и 2-го мультиплексов.

Указывается, что нельзя допустить того, чтобы трафик зарубежных роликов и музыкальных платформ имел приоритет перед отечественными. Операторы связи должны получить разрешение на предоставление видео российских площадок на более высокой скорости. В концепции также говорится о создании единого измерителя аудитории в Сети и ТВ, который должен получить правовой статус.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco X3 NFC

Производитель Xiaomi анонсировал скорое появление на рынке очередной интересной модели смартфона POCO… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Названы устройства Samsung, которые смогут обновиться до Android 11

Обновление 2.2.33.20082161, которое компания Samsung разработала для фирменного приложения Galaxy Wearable, скорее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В WhatsApp появилась «текстовая бомба», которая ломает мессенджер

На портале WABetainfo появилась новость о том, что в мессенджере WhatsApp злоумышленники… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – пасмурно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 10 сентября – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Армавир: погода, 10 сентября – ясно, до 25 °C |