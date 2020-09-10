В информагентстве РБК, сославшемся на новую Концепцию развития телерадиовещания, сообщили, что вещатели хотят добиться регулирования деятельности интернет-площадок по тем же правилам, что и для телевидения.

В документе отмечается, что следует обязать порталы, соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-телевидение, которые по ряду параметров относятся к СМИ, но не считаются таковыми, следовать правилам, действующим для ТВ. В нем также говорится, что владельцы сервисов онлайн-вещания должны пользоваться единой технологической площадкой, чтобы распространять каналы 1-го и 2-го мультиплексов.

Указывается, что нельзя допустить того, чтобы трафик зарубежных роликов и музыкальных платформ имел приоритет перед отечественными. Операторы связи должны получить разрешение на предоставление видео российских площадок на более высокой скорости. В концепции также говорится о создании единого измерителя аудитории в Сети и ТВ, который должен получить правовой статус.