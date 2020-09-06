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Видеозапись, на кадрах которой можно увидеть вертолет Владимира Путина, пролетающий наз Васильевским спуском, была показана по каналу «Россия-1». Также ее опубликовали в Телеграм-канале «Пул №3».

На записи видно, как огромная металлическая стрекоза сбрасывает высоту на фоне Кремля. Вертолет сразу же привлекает внимание прохожих, которые достают смартфоны и начинают снимать фото и видео. При этом неизвестно, находился ли президент в данный момент на борту летающей машины.

Ранее в тренды попало видео, на котором Владимир Путин якобы подвозит на работу Ивана Урганта. В результате качественного монтажа телеведущий оказался в салоне авто рядом с президентом. В качестве основы для этого ролика было взято видео, на котором глава государства проехался по новому участку трассы «Таврида».

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