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Основное отличие сверхпроводников заключается в том, какие сквозь них проходят волны зарядовой плотности. До нынешнего момента предполагалось, что есть лишь 2 разновидности подобных явлений, но недавно исследователи нашли третью.

Образование соответствующих волн происходит в определенных кристаллах после снижения температуры. Причиной их возникновения является незначительное смещение электронов и ионов. Однако этого достаточно для разного распределения зарядовой плотности в кристаллике и появления сверхструктуры. Согласно словам физиков, помимо основных видов волн – s и d – есть еще один, названный g.

Им удалось обнаружить его при изучении 2-компонентного сверхпроводника Sr2RuO4, у которого не получалось понизить температуру до 1 Кельвина, применяя стандартное оборудование. Однако после улучшения устройства ученые заметили, что электроны в нем стали соединяться уникальным для d- и s-волн образом. В результате был придуман новый тип волн зарядовой плотности. Специалисты уверены, что обнаружили новый сверхпроводящий материал.

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