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Представители управления МЧС по Ленобласти сообщили о том, что в Выборгском районе произошла дорожная авария, унесшая жизнь человека. Водитель покинул место ДТП.

Согласно их словам, этот инцидент случился в ночь на сегодня, 11 сентября, на автотрассе Высокое – Синицыно. Согласно предварительным сведениям, водитель машины «Рено Логан» не смог справиться с управлением автомобиля и вылетел в кювет. Транспортное средство перевернулось на крышу.

В машине было найдено тело 28-летнего пассажира, скончавшегося еще до приезда медиков из-за получения несовместимых с жизнью травм. Водитель не стал дожидаться спасателей и полицейских, а сразу же покинул место аварии. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

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