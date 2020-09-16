В Воронежской области возвращают койки для пациентов, которые заразились коронавирусом.

Как сообщается с 9 по 15 сентября в регионе появилось 164 новых койки для пациентов с коронавирусом, 16 сентября планируется поставить ещё 150 коек. Подобные меры местные власти вынуждены принимать из-за того, что в регионе начало расти количество заболевших коронавирусом.

Согласно информации на 15 сентября, в Воронежской области коронавирус был выявлен у 1 442 пациентов. Это, для сравнения, в два раза больше, чем было зафиксировано в августе. За всё время пандемии в регионе было выявлено 15 751 случаев заболевания.

Кроме того, отмечается, что имеется тенденция к развитию заболевания в тяжёлую форму и появлению осложнений.