Ринат Максютов, возглавляющий центр вирусологии «Вектор», что находится в Новосибирске, заявил – в отдельных случаях у человека может вырабатываться пожизненный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Но чаще всего подобное случается лишь с теми пациентами, которые переболели Covid-19 в тяжелой форме.

Максютов также рассказал, что очень многое зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы. Однако людям, которые даже не заметили коронавирус из-за отсутствия симптомов либо болели в легкой форме, в дальнейшем вполне могут заразиться повторно. Чтобы этого не произошло, им придется делать прививки.

В настоящий момент известно о нескольких случаях повторного заражения коронавирусом. Так, в Гонконге дважды болел Covid 33-летний мужчина, а в Неваде (США) – 25-летний пациент. Последний ухитрился заразиться 2 раза за два месяца.