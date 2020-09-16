читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на среду в Белгороде произошел ужасный инцидент. После ссоры с сыном 71-летний пенсионер забил своего собственного сына до смерти, используя топор. Сейчас он задержан представителями правоохранительных органов.

Полиция сообщает, что отец и сын жили в одной квартире. После возвращения с работы 41-летний мужчина сделал отцу замечание по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков. Вспыхнула ссора, однако сын не стал ее поддерживать и ушел спать.

Тогда оскорбленный отец схватился за топор и начал бить спящего. Он наносил удары до тех пор, пока жертва от полученных ран не скончалась.

В настоящий момент проводится следствие. Представители следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента и причины ссоры. Проводятся экспертизы, которые помогут собрать полную доказательную базу для суда.

Вам может понравиться

ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море

Американские военно-морские силы планируют в ближайшее время начать проведение регулярных операций в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Лукашенко призвал не повторять ошибок Великой Отечественной войны

Во время переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко призвал уделять как можно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Власти Башкирии удалили данные о 400 тысячах водителей

Геннадий Разумикин, башкирский министр цифрового развития и госуправления, сообщил об удалении информации… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 16 сентября – ясно, до 25 °C |