В ночь на среду в Белгороде произошел ужасный инцидент. После ссоры с сыном 71-летний пенсионер забил своего собственного сына до смерти, используя топор. Сейчас он задержан представителями правоохранительных органов.

Полиция сообщает, что отец и сын жили в одной квартире. После возвращения с работы 41-летний мужчина сделал отцу замечание по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков. Вспыхнула ссора, однако сын не стал ее поддерживать и ушел спать.

Тогда оскорбленный отец схватился за топор и начал бить спящего. Он наносил удары до тех пор, пока жертва от полученных ран не скончалась.

В настоящий момент проводится следствие. Представители следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента и причины ссоры. Проводятся экспертизы, которые помогут собрать полную доказательную базу для суда.