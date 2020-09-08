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Онлайн-сервис Steam опубликовал статистику о компьютерах, которые используют его посетители. Оказалось, что пользователи не торопятся покупать новые мониторы, процессоры и видеокарты, продолжая играть на старом оборудовании.

Информация оказалась чрезвычайно актуальной, так как совсем недавно компания Nvidia представила новую линейку моделей графических адаптеров Nvidia RTX 30xx. Пользователи сети обратили на это внимание, поэтому их интересовала статистика использования предыдущей линейки того же бренда.

Оказалось, что видеокарты серии RTX 20xx не пользуются ажиотажным спросом у посетителей сервиса. Напротив, их использует только 11 процентов пользователей, что является очень низким результатом.

Почти столько же игроков (10,5%) используют графический чип GTX 1060 от той же Nvidia, который вышел на рынок много лет назад. Судя по статистике, серия GTX была наиболее удачной, так как именно эти видеокарты установлены на компьютерах 40 процентов пользователей Steam.

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