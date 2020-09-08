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Издание Forbes (США) опубликовало хвалебную статью, посвященную российской БМП «Курганец-25». Автор уверен, что боевая машина пехоты, которая впервые предстала взорам широкой публики 5 лет назад, вполне способна стать альтернативой советским БМП, которые до сих пор не сняты с вооружения армии РФ.

Эксперт предположил, что разработка «Курганца» была временно приостановлена из-за санкций, наложенных на Россию Европой и США. Он выдвинул версию, что ограничения не дали возможности конструкторам добиться требуемых тактико-технических характеристик машины, что и стало причиной возникших проблем.

Автор рассказал, что «Курганец-25» имеет легкий корпус «Арматы», а также башню, управление которой производится на расстоянии. Также он отметил наличие противотанковых ракет и самых современных средств обнаружения противника.

Напомним, что данная модель БМП сразу после появления подверглась критике из-за слишком крупных габаритов и связанной с ними плохой маневренности. Именно из-за этого ее сперва пытались переделывать, а затем просто перенесли разработку на 2020 или даже 2021 год.

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