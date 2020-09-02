Пылесос для наведения порядка на лунной поверхности изобрели ученые из Университета Колорадо (США). Они рассказали, что прибор поможет быстро убирать реголит, представляющий собой верхний слой грунта.

Эксперты объяснили, что пыль, покрывающая лунный грунт, постоянно обрабатывается излучением Солнца, из-за чего ей присущ электрический разряд. Их за этого она становится очень липкой, что подтвердили и американские астронавты, высаживающиеся на Луну. Для удаления этой пыли и комфортного перемещения по поверхности и будет задействован новый прибор.

Устройство посылает луч отрицательно заряженных частиц, который при соприкосновении с лунной или любой другой пылью, обладающей электрическим зарядом, заставляет ее отталкиваться. Благодаря этому 75-85 процентов реголита удаляется всего за пару минут.

Изобретатели «пылесоса» рассказали, что этот прибор в будущем можно будет использовать не только для уборки поверхности спутника, но и для очистки оборудования, скафандров и иных поверхностей, на которую садится липкая пыль.