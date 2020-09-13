Представители Национальной ускорительной лаборатории, которая расположена в США, провели испытание цифровой камеры, которая будет использоваться для съемок самых разнообразных космических объектов. Они сделали несколько тестовых снимков, сфотографировав обычную капусту и иные объекты.

Разрешение снимков, полученных с помощью самой крупной в мире камеры, составило 3,2 гигапикселя. Масштаб этих фото дает возможность во всех деталях рассмотреть мячик для настольного тенниса, который будет удален от объектива на 25 километров.

Отмечается также, что увидеть снимок такого качества можно на 378 дисплеях, каждый из которых будет транслировать изображение в формате 4K.

По словам ученых, данная камера создавалась специально для телескопа-анастигмата, который планируется установить в Чили. Он будет запущен в эксплуатацию в ближайшие два года. Комбинация телескопа и столь мощной камеры позволит создавать снимки космических объектов высочайшего качества.