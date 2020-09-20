В Смоленске улице была обнаружена древняя стоянка охотников.

Как отмечается, несколько лет назад на набережной Днепра перед возведением здания были найдены руины церкви XII века. Сейчас же, неподалёку от этого участка, было найдено немало различной керамики. Находки доказывают, что люди в этих местах жили в конце X века, и даже в V-VII веках.

Примерно 12 тысяч лет назад на этих местах была стоянка древних людей, состоявшая из 15-30 человек. Об их существовании стало известно, когда на месте раскопок начали находить кремниевые наконечники от стрел. На данные момент это основная часть находок. Место стоянки, как предполагается, было выбрано из-за находившейся здесь переправы оленей.

Специалисты относят обнаруженную стоянку к финальному палеолиту, но более точный её возраст можно будет узнать при помощи споро-пыльцевого анализа почвы.