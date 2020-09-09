Шотландские археологи, проводившие исследования на вершине Трон Артура, объявили о весьма значимой находке. В непосредственной близости от Эдинбурга им удалось обнаружить древние развалины, которые указывают на то, что в античные времена здесь был город кельтов.

Археологи рассказали, что на этом самом месте около 3 000 лет назад жило племя вотадинов. Чтобы защититься от нападений врагов, они возводили мощные крепости, высота которых составляла чуть более двух метров. Толщина стен достигала 5 м.

Со временем многочисленные атаки противников свели авторитет вотадинов к нулю. Они оставили крепость. Покинули местность и жители, которые занимались торговлей и сельским хозяйством.

По мнению ученых, находка является той самой крепостью. Они внимательно изучили развалины и пришли к выводу, что в древние времена здесь располагался мощный форт, который был возведен прямо на полях.

В настоящее время археологи работают почти на вершине 250-метрового Трона Артура, исследуя всё, что может относиться к обнаруженной крепости, не забывая делиться информацией со своими подписчиками в социальных сетях. В частности, накануне написали в Твиттере, что тащить их тяжелое оборудование по крутому подъему было настоящей проблемой, но под рукой всегда было “спасение” – возможность наслаждаться невероятными видами на Эдинбург.