Американская гаубица M109 Paladin получила отличную возможность показать себя на поле боя. Добиться столь высокого результата разработчикам удалось после поражения воздушной цели BQM-167, которая на боевых учениях исполнила роль российской ракеты.

Создатели гаубицы рассказали, что она использует ракеты HVP, оснащенные высокоскоростными зарядами. Именно поэтому ей не требуется взрывчатое вещество для совершения выстрела. Орудие использует кинетическую энергию и атакует наземные или воздушные цели с силой, которую развивают тяжеловесные транспортные средства, перемещающиеся на скорости около 200 км/ч.

Замминистра ВВС США Уилл Ропер восхитился возможностями гаубицы. Также он рассказал, что управление самоходным орудием осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, оно комплектуется системой ABMS, которая отвечает за управление огнем.