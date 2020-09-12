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Протурецкие джихадисты сняли на видео момент уничтожения позиций боевиков-гранатометчиков боевой машиной сирийской же армии. На ролике можно увидеть все, включая взрыв.

Сообщается, что боевики планировали снять стрельбу из гранатомета и выложить в сеть видео уничтожения сирийского танка. Однако получилось все в точности до наоборот. Экипаж боевой машины сумел быстрее сориентироваться и совершил свой мощный выстрел.

В подписи под видео говорится о том, что сирийской армии удалось не только предотвратить уничтожение танка, но и расправиться с противником. Время записи ролика пока не уточняется.

Напомним, что в настоящий момент боевые действия в Сирии ведутся достаточно вяло. Ситуацию обостряет Турция, которая в последнее время активно стягивает боевую технику к Алеппо и Идлибу.

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