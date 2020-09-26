Российские специалисты разработали детектор с высокой точностью, который может обнаружить в воздухе вирусы и бактерии.

Согласно информации специалистов, прибор, получивший название “Триггер-БИО”, может определить нахождение бактерий и вирусов даже в тех ситуациях, когда их концентрация очень мала.

Разработка уже прошла государственные испытания, продемонстрировал рекордную чувствительность. Как отмечается, для выявления в воздухе патогенов ему требуется всего несколько секунд. “Триггер-БИО” обнаруживает вирусы, даже если их всего лишь 10-20 частиц на один литр.

Кроме того, разработка обладает компактными размерами. Предполагается, что её будут использовать для выявления патогенов в общественном транспорте и прочих местах массового скопления людей.