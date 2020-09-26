читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские специалисты разработали детектор с высокой точностью, который может обнаружить в воздухе вирусы и бактерии.

Согласно информации специалистов, прибор, получивший название “Триггер-БИО”, может определить нахождение бактерий и вирусов даже в тех ситуациях, когда их концентрация очень мала.

Разработка уже прошла государственные испытания, продемонстрировал рекордную чувствительность. Как отмечается, для выявления в воздухе патогенов ему требуется всего несколько секунд. “Триггер-БИО” обнаруживает вирусы, даже если их всего лишь 10-20 частиц на один литр.

Кроме того, разработка обладает компактными размерами. Предполагается, что её будут использовать для выявления патогенов в общественном транспорте и прочих местах массового скопления людей.

Вам может понравиться

Ценные археологические артефакты нашли на Алтае

Археологическая команда смогла обнаружить в Чагырской пещере, расположенной в южной области Алтая,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Может ли жизнь существовать глубоко под землей на Марсе?

Недавние научные миссии и полученные ими результаты ускоряют поиск жизни вне привычного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Коронавирус оказался губителен для мозга миллионов людей

Американские исследователи выяснили, что коронавирусная инфекция может привести к развитию болезни Паркинсона.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 сентября – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 сентября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 26 сентября – пасмурно, до 25 °C |