читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Приозерском районе Ленобласти мужчина столкнулся с медведем во время сбора ягод и грибов в лесу. Соответствующее видео появилось в соцсети ВКонтакте.

Согласно словам автора видео, ролик был снят 29 августа. Он отправился в ближайшую лесополосу, чтобы собрать ягоды и грибы. Вскоре мужчина услышал в 10 метрах от себя громкий хруст. Повернувшись, он заметил большого медведя, который начал идти в его сторону.

Однако грибник не растерялся и понял, что бежать смысла уже нет, поэтому он стал громко шуметь и бросать в зверя палки. В результате животное немного отошло от него, а затем и вовсе убежало в лес. Мужчина тоже поспешил покинуть место неожиданной встречи.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

В субботу Президент РФ Владимир Путин выпустил указы о вручении орденов «За… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

Работники российского Пенсионного фонда принялись за прием заявлений на новые выплаты в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Оставшаяся без руки из-за мужа-тирана Маргарита Грачева впервые снялась без протеза

Блогер Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти на обеих руках, разместила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | город Мытищи: погода, 1 сентября – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 1 сентября – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 1 сентября – пасмурно, до 19 °C | Армавир: погода, 1 сентября – ясно, до 30 °C |