В Приозерском районе Ленобласти мужчина столкнулся с медведем во время сбора ягод и грибов в лесу. Соответствующее видео появилось в соцсети ВКонтакте.

Согласно словам автора видео, ролик был снят 29 августа. Он отправился в ближайшую лесополосу, чтобы собрать ягоды и грибы. Вскоре мужчина услышал в 10 метрах от себя громкий хруст. Повернувшись, он заметил большого медведя, который начал идти в его сторону.

Однако грибник не растерялся и понял, что бежать смысла уже нет, поэтому он стал громко шуметь и бросать в зверя палки. В результате животное немного отошло от него, а затем и вовсе убежало в лес. Мужчина тоже поспешил покинуть место неожиданной встречи.