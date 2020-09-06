читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Потасовка у одного из кафе Шатуры в Подмосковье, закончилась трагедией. В результате драки погибли два человека, а еще один оказался на больничной койке с серьезными ранениями. Данную информацию агентство ТАСС получило от источника в МВД региона.

Инцидент произошел на улице Большевик. Между посетителями кафе завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Один из гостей затеял драку сразу с тремя оппонентами. В какой-то момент он достал нож и зарезал одного из соперников, а затем ранил остальных двоих. Те были доставлены в больницу. Через некоторое время один из раненых умер.

Правоохранительные органы установили личность 40-летнего мужчины и произвели его задержание. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 105 (Убийство). Ведется следствие, которое должно пролить свет на причины потасовки.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Житель Абинского района убил пенсионерку секатором

Представители управления СКР по Краснодарскому краю подозревают жителя Абинского района в нанесении… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Аналитики «ЦИАН» сообщили, что в регионах РФ вновь был замечен рост цен… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Специалисты Национального бюро экономических исследований и Дартмутского колледжа в США провели ряд… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – пасмурно, до 22 °C | Королев: погода, 6 сентября – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 6 сентября – пасмурно, до 21 °C | Армавир: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 26 °C |