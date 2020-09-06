Потасовка у одного из кафе Шатуры в Подмосковье, закончилась трагедией. В результате драки погибли два человека, а еще один оказался на больничной койке с серьезными ранениями. Данную информацию агентство ТАСС получило от источника в МВД региона.

Инцидент произошел на улице Большевик. Между посетителями кафе завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Один из гостей затеял драку сразу с тремя оппонентами. В какой-то момент он достал нож и зарезал одного из соперников, а затем ранил остальных двоих. Те были доставлены в больницу. Через некоторое время один из раненых умер.

Правоохранительные органы установили личность 40-летнего мужчины и произвели его задержание. Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 105 (Убийство). Ведется следствие, которое должно пролить свет на причины потасовки.