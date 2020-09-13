читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении МВД по Подмосковью сообщили о том, что на Минском шоссе 12-летний ребенок, сидя за рулем транспортного средства, врезался в ограждение.

Данное ДТП случилось сегодня, 13 сентября, примерно в полшестого утра на 22-м километре автодороги М-1. Автомобиль, ехавший в сторону региона, наехал на отбойник. В итоге травмы получили двое мальчиков в возрасте 13 и 12 лет, а также одна 13-летняя девочка.

Согласно словам сотрудников ведомства, транспортом управлял один из мальчиков. Детей доставили в ближайшее медицинское учреждение. На месте инцидента сейчас работают полицейские. Все еще не ясно, как именно дети смогли завладеть автомобилем.

Вам может понравиться

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

В период с января по август текущего года явным лидером автомобильной «вторички»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

АвтоВАЗ подвел итоги конкурса на название для новой Lada

20 августа на сайте АвтоВАЗа появилось сообщение о конкурсе, в ходе которого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Фура насмерть сбила велосипедиста на Мурманском шоссе

В управлении ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что на Мурманском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 13 сентября – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 сентября – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 13 сентября – ясно, до 24 °C | Подольск: погода, 13 сентября – пасмурно, до 17 °C | Армавир: погода, 13 сентября – ясно, до 28 °C |