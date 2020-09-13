В управлении МВД по Подмосковью сообщили о том, что на Минском шоссе 12-летний ребенок, сидя за рулем транспортного средства, врезался в ограждение.

Данное ДТП случилось сегодня, 13 сентября, примерно в полшестого утра на 22-м километре автодороги М-1. Автомобиль, ехавший в сторону региона, наехал на отбойник. В итоге травмы получили двое мальчиков в возрасте 13 и 12 лет, а также одна 13-летняя девочка.

Согласно словам сотрудников ведомства, транспортом управлял один из мальчиков. Детей доставили в ближайшее медицинское учреждение. На месте инцидента сейчас работают полицейские. Все еще не ясно, как именно дети смогли завладеть автомобилем.