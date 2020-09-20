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В субботу утром в Орле возле остановки «Гипсовый комбинат» карета «скорой» не разминулась с маршрутным такси. В результате произошло столкновение, точные обстоятельства которого сейчас выясняются представителями дорожной инспекции.

В социальных сетях практически сразу появились фотографии аварии. На них видно, что в ДТП попали «скорая» и автобус «ПАЗ». Обе машины получили лишь мелкие повреждения и смогли продолжить движение. Информации о пострадавших нет.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что участники ДТП отделались легким испугом. Виновником аварии скорее всего является водитель «скорой помощи», который не справился с управлением.

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