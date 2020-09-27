читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители управления ГИБДД по Новосибирской области сообщили о том, что в региональном центре случилась дорожная авария, в которой пострадал ребенок.

Согласно их словам, этот инцидент произошел сегодня, 27 сентября, примерно в полвторого дня на территории Октябрьского района. Молодая девушка, управлявшая автомобилем Honda Fit, наехала на 7-летнего мальчика. Отмечается, что пострадавший вышел из дома и побежал на игровую площадку.

Женщина не заметила ребенка. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Вам может понравиться

В Барнауле погибшую на переходе в ДТП женщину переехали три машины

Около 7 часов утра в воскресенье в Барнауле произошло ДТП со смертельным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Калининграде сбили трехлетнего мальчика, переходившего дорогу с мамой по «зебре»

Представители управления МВД по Калининградской области сообщили о том, что в региональном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Продажи автомобилей Lada локальной сборки стартовали на Украине

Автомобили Lada теперь собираются и на Запорожском автозаводе в Украине. Линия, на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 сентября – ясно, до 18 °C | город Мытищи: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 27 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 27 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Армавир: погода, 27 сентября – ясно, до 26 °C |