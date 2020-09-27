Представители управления ГИБДД по Новосибирской области сообщили о том, что в региональном центре случилась дорожная авария, в которой пострадал ребенок.

Согласно их словам, этот инцидент произошел сегодня, 27 сентября, примерно в полвторого дня на территории Октябрьского района. Молодая девушка, управлявшая автомобилем Honda Fit, наехала на 7-летнего мальчика. Отмечается, что пострадавший вышел из дома и побежал на игровую площадку.

Женщина не заметила ребенка. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.