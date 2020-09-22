Сотрудники хорватской команды Croteam разместили новый трейлер динамичного шутера Serious Sam 4, в котором продемонстрировали возможности уникальной системы «Легион», позволяющей показывать на экране тысячи врагов одновременно.

Практически сразу же после анонса игры разработчики сообщили, что ее главным нововведением окажется возможность вести сражения с несколькими тысячами противников, причем союзная армия окажется не меньше. Однако до нынешнего момента на скриншотах и видео они показывали обычные столкновения с 30-40 врагами.

В новом 14-секундном ролике можно увидеть, как Сэм сражается с тысячью врагов, используя пулемет. Судя по выстрелам, сзади главного героя находятся его союзники. Помимо обычных солдат во вражеской армии присутствуют огромные монстры. Напоминаем, что релиз этого шутера должен состояться уже 24 сентября текущего года.