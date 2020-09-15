Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о послаблениях ограничительных мер, которые вступят в силу в ближайшие дни. К ним относится увеличение времени продажи алкогольных напитков в торговых сетях. Так, если в период карантина его продавали с 10 и до 20 часов, то сейчас приобрести спиртное можно будет и с 20 до 22 часов.

Еще одно изменение – это разрешение функционировать игровым комнатам для детей. Ранее все они были закрыты. Губернатор заявил, что данное послабление вводится в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором.

Некоторые ограничения все же остаются. К примеру, в образовательных учреждениях будет усилен масочный режим. Теперь учителей обяжут носить маски во всех помещениях школ, а не только в классах.

Ранее Роспотребнадзор привел информацию по ситуации с пандемией в регионе. Наиболее число заболевших сейчас – в Великом Новгороде, а также в Боровичском районе. В последнем несколько медицинских учреждений закрылись на карантин в связи со вспышками Covid-19.