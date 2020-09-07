В районе строительства трассы Вяртсиля-Олонец у реки Ууксунйоки ученым удалось обнаружить остатки поселений каменного века. Археологи уверены, что люди жили здесь в эпоху мезолита. Помимо древней стоянки они нашли очаг, изучение которого поможет больше узнать об истории региона.

Северо-Восточное Приладожье, являющееся частью Карелии, практически всю эпоху палеолита скрывалось под толщей льда. После окончания эпохи оледенения она освободилась от него, но топография местности сильно изменилась. Связано это с давлением многочисленных ледяных слоев на грунт. Лед отступил к северу примерно 13 тысяч лет назад.

Около 10 тысяч лет назад в Карелии появились первые поселенцы, которые выбрали местом для жительства южную часть региона. Все это стало известно в 80-х годах прошлого столетия, когда еще советские археологи нашли первые стоянки древних людей.

Длительное время эти поселения никто не изучал. Однако после начала строительства трассы археологи вновь занялись исследованиями в Карелии. Они рассказали, каким был регион в эпоху мезолита. Так, по берегам Ладоги уже рос хвойный лес, в котором водились различные виды животных. Древние люди питались в основном рыбой и мясом. Фауна и флора лишь начали формироваться, но уже тогда они напоминали современные.

В настоящий момент найдено уже более 6 000 предметов, принадлежащих первым поселенцам Северо-Восточного Приладожья. В основном это орудия труда и инструменты, которые позволяют лучше разобраться в особенностях быта древнего человека.