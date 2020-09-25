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В управлении МВД по Ивановской области сообщили о дорожной аварии, произошедшей в Кинешме и унесшей жизнь одной женщины.

Данный инцидент произошел вчера, 24 сентября, примерно в двенадцать часов дня на улице Социалистической. Восемнадцатилетний водитель, находившийся за рулем «четырнадцатой», сбил мать с дочкой, переходивших дорогу по «зебре». Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому умерла еще до приезда скорой.

Восьмилетнего ребенка доставили в ближайшую больницу. На месте происшествия сейчас работают полицейские. Согласно предварительным сведениям, водитель находился в трезвом состоянии. Отмечается, что ему выдали права в середине этого лета. За прошедший период времени его уже 4 раза штрафовали за превышение скорости.

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