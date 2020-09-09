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Американские ученые, проводившие раскопки на территории Рамнагара в Индии, обнаружили останки примата, доселе неизвестного науке. Исследователи уже выдвинули версию, что это животное является предком гиббонов, которые сейчас обитают в Индии.

Сама находка представляет собой окаменевший коренной нижний зуб, по которому ученым удалось восстановить внешний вид владельца. Оказалось, что он принадлежит неведомому ранее представителю вида Kapi ramnagarensis. Отмечается, что это первая подобная находка в данном регионе за последнее столетие.

Внимательно исследовав находку, эксперты также смогли установить, что ископаемый примат жил на территории современной Индии в одно и то же время с гоминидами. Это позволило утверждать, что гиббоны и гоминиды одновременно мигрировали с африканского континента в Азию.

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