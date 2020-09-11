Владимир Севостьянов, руководитель управления ГИБДД по Подмосковью перечислил региональные города, в которых чаще всего происходят дорожные аварии с участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.

Согласно его словам, сказанным в рамках недавнего радиоэфира, наибольший рост «пьяных» ДТП наблюдается на Горьковском шоссе. Если же брать муниципальные образования, то к опасным зонам относятся: Чехов, Домодедово, Подольск и Одинцово. Они также лидируют по числу погибших в автокатастрофах в Московской области.

За последние 8 месяцев текущего года на подмосковных автотрассах случились 342 дорожные аварии с участием автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения. В результате этих ДТП было травмировано 416 человек, а 93 – скончались. В поселениях при этом было зарегистрировано почти 200 аварий.