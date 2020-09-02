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Глубина Границкой пропасти составляет не 473, как считалось ранее, а целую тысячу метров. Об этом рассказали ученые, которые для измерения глубины использовали сразу несколько геофизических методов исследований.

Напомним, что Границкая пропасть является одной из самых глубоких пресноводных пещер на всей поверхности земного шара. Однако раньше ученым не удавалось точно оценить ее глубину. Последняя такая попытка предпринималась в 2016 году, когда в затопленные чешские пещеры отправляли автомобиль, которым управляли на расстоянии. Но добраться до дна он не смог – не хватило оптоволоконного кабеля.

На этот раз эксперты использовали сочетание сразу нескольких исследовательских методов. Они записывали отражение сейсмических волн, которые появлялись в результате специально организованных взрывов, устанавливали электроды, позволившие выявлять пустоты в зависимости от уровня электропроводимости известняка, применяли датчики, отслеживающие даже минимальные изменения силы тяжести.

Благодаря всему этому ученые получили в свое распоряжение примерную карту Границкой пропасти. С ее помощью измерить глубину было лишь делом техники.

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