В городе Брянск скоро состоится суд над 22-летним местным жителем, который повредил чужую машину. Речь идет о немецком автомобиле BMW.

Представители региональной прокуратуры сообщили о том, что обвиняемый был облит водой из лужи, после того как рядом с ним проехала машина. Парень решил отомстить автовладельцу. Он нашел его машину, припаркованную на улице Авиационной, и ударил по боковому зеркалу.

Специалисты сообщили, что молодой человек нанес ущерб транспортному средству на сумму в 17,9 тысячи рублей. По их словам, он повредил корпус зеркала и переднюю левую дверь BMW. В рамках судебного заседания будет решено, виновен ли мужчина в совершенном преступлении.