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На брифинге по коронавирусу, в котором приняли участие представители Роспотребнадзора Башкирии, были освещены вопросы противопоказаний к новой российской вакцине «Спутник V». Оказалось, что их всего три.

Главврач Центра эпидемиологии и гигиены Мария Скотарева сообщила, что вакцинирование не будет проводиться тем людям, которые уже болели Covid и, соответственно, приобрели иммунитет к вирусу. Пусть даже и не на длительный период.

Вторая категория – это люди, страдающие от сильных аллергических реакций. Вакцина может спровоцировать усиление аллергии и привести к тяжким последствиям, поэтому таким пациентам прививки делаться не будут. Третье противопоказание – это аутоиммунные заболевания.

Ранее глава Минздрава республики Максим Забелин заявил о готовности необходимого пакета документов для получения регионом вакцины. Сообщается, что первыми ее получат те жители Башкирии, которые находятся в группе риска – медики, педагоги и сотрудники социальной сферы.

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