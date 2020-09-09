7 сентября в Баренцево море вошли боевые корабли Североатлантического Альянса. Возглавляет отряд эсминец «Росс», представляющий Соединенные Штаты. Сообщается, что корабли принимают участие в операции, проведение которой запланировано за Северным полярным кругом

Цель этой экспедиции – доказать, что НАТО полностью поддерживает принципы свободного плавания в северном регионе планеты. Известно, что помимо американского эсминца, в ней принимают участие британский и норвежский фрегаты, английский танкер и патрульный самолет из Дании.

Центр управления обороной РФ уже заявил о том, что Северный флот внимательно наблюдает за перемещениями отряда. По словам представителя ведомства ситуация находится под полным контролем.