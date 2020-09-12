Официальный ресурс президента Украины сообщил о присоединении страны к «Партнерству Биарриц». Впервые вопрос о подключении к данной международной инициативе заговорила Елена Зеленская еще в 2019 году. После получения поддержки от Кабмина, она все таки добилась своего.

Инициатива предполагает установление «гендерного равенства» и требует соблюдения сразу пяти важных условий. К ним относятся предотвращение сексистского, семейного и сексуального насилия, воспитание детей в духе равенства мужчин и женщин, создание пространства без барьеров для всех, а также достижение равной оплаты труда представителей обоих полов. Кроме того, важным условием является необходимость представления условий для заботы о детях для мужчин.

На церемонии включения Украины в «Партнерство» присутствовали представители «Большой семерки», официальные лица государства – глава правительства Денис Шмыгаль, супруга президента Елена Зеленская и прочие.