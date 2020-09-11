Статья на сайте Yahoo News Japan, вызвала широкий резонанс среди японских пользователей сети. Они сразу же принялись обсуждать ее, высказывая своем мнение о переговорах с Россией и возвращении Курильских островов.

Автор статьи отметил, что Россия несколько странно отреагировала на заявление об уходе с поста японского премьера Синдзо Абэ. Сложилось впечатление, что она заранее давит на новое правительство, если его позиция по поводу Курил останется все той же – сперва возвращение островов, а лишь затем подписание мирного договора.

Одни пользователи, такие как suz, призывали подождать, пока РФ загнется сама. Мол, не отдают острова, ну и не нужно. Остальные были настроены более радикально.

Так, пользователь под ником hat заявил, что единственный способ справиться с Россией – это нанесение по ней ядерного удара. Lex предложил объединиться с другими странами и присоединиться к санкциям, введенным против РФ. Пользователь с псевдонимом typ призвал прекратить оказание помощи России, так как она совершенно этого не заслуживает.