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Специалисты в ходе нового исследования установили возможную причину возникновения воспалительных заболеваний кишечника.

Как было выяснено, вызывать воспаления могут повреждённые клетки иммунной системы – Т-киллеры. В своём обычном состоянии они, как отмечается, уничтожают другие клетки, заражённые внутриклеточными паразитами. Однако порой происходит патология, и Т-киллеры начинают уничтожать и даже совершенно безвредные бактерии в кишечники.

Отмечается, что воспалительными заболеваниями кишечника страдает около 6-8 миллионов людей по всему миру. Самые распространённые воспаления в кишечнике – это язвенный колит и болезнь Крона. При этом почти для 75% из них эффективного и долгосрочного лечения не существует. Это может привести к серьёзным осложнениям.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки лекарств для подобных пациентов.

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