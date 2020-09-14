Исследователи из США, занимающиеся изучением сообщества охотников-любителей в Африке, выяснили полезность сидения на корточках или на коленях.

Как отмечается, подобный способ положительно влияет на здоровье и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, исследователи наблюдали за людьми из племени хадза, живущих практически также, как и в древние времена. Некоторые из них надели специальные устройства, измеряющие их активность.

Выяснилось, что люди из племени имеют около часа физической активности, что намного меньше, чем предполагали учёные. В ходе дальнейшего исследования обнаружилось, что люди хазда в день сидят почти столько же, что и жители развитых стран – до десяти часов в сутки.

Но при этом признаков хронических болезней, которые развиваются у подолгу сидящих людей, у них нет. В итоге был сделан вывод, что причина этому – поза, в которой сидят люди хадза: на коленях или на корточках.