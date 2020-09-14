читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из США, занимающиеся изучением сообщества охотников-любителей в Африке, выяснили полезность сидения на корточках или на коленях.

Как отмечается, подобный способ положительно влияет на здоровье и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, исследователи наблюдали за людьми из племени хадза, живущих практически также, как и в древние времена. Некоторые из них надели специальные устройства, измеряющие их активность.

Выяснилось, что люди из племени имеют около часа физической активности, что намного меньше, чем предполагали учёные. В ходе дальнейшего исследования обнаружилось, что люди хазда в день сидят почти столько же, что и жители развитых стран – до десяти часов в сутки.

Но при этом признаков хронических болезней, которые развиваются у подолгу сидящих людей, у них нет. В итоге был сделан вывод, что причина этому – поза, в которой сидят люди хадза: на коленях или на корточках.

Вам может понравиться

Жир в ногах уменьшает риск развития гипертонии

Американские исследователи выяснили, что при высоком проценте жира в ногах значительно уменьшается… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Свет от смартфонов оказался опасным для кожи

Результаты новых исследований, опубликованных в издании A Current Affair, показывают, что излучаемый… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от соли

Среднее потребление соли одним россиянином составляет 12 граммов в день. Пресс-служба Роспотребнадзора… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 сентября – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 14 сентября – ясно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 14 сентября – облачно с прояснениями, до 25 °C | Подольск: погода, 14 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 14 сентября – ясно, до 27 °C |