Учёные из Нью-Йоркского университета выяснили, как происходит процесс образования каменных лесов.

Как отмечается, такие леса есть в России, Китае, а также на Мадагаскаре. В ходе эксперимента было проведено несколько симуляций и опытов, продемонстрировавших процесс образования подобных шипов в скалах. Они образуются, как уточняется, под воздействием воды.

Учёные во время исследования использовали цилиндры из твёрдой карамели, помещённые в воду. После того, как прошло некоторое время, можно было увидеть, что цилиндры постепенно приобретают конусную форму, и позже они стали острыми шипами. В процессе также появляются углубления, из-за чего усиливается течение водных потоков. Это влияет на скорость изменения формы камней.

Таким образом, одной из причин образования каменного леса может являться простой дождь.