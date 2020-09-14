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Учёные Чикагского медицинского университета рассказали о витаминах, которые помогут избежать заболевания коронавирусом.

Так, весьма важным для иммунитета является витамин D, также отмечаются витамины А, В, С. Но витамин D наиболее важен, и людям, у которых наблюдается его недостаток, следует употреблять продукты с этим витамином. Он находится в жирных сортах рыбы и рыбьей печени, жире и икре, а также в яичных желтках, грибах и цельных злаках. Также он содержится в молочных продуктах, зеленом горошке и фасоли. Кроме того, он синтезируется под воздействием солнечных лучей.

Витамин D оказывает влияние на минеральный обмен, мышечный тонус и состояние зубов и костей, препятствует развитию раковых клеток. Также он обеспечивает нормальную свертываемость крови и функционирование щитовидной железы, стабилизирует давление и сердцебиение.

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