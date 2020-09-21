Специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна использовали при печати на 3D-принтере сухое молоко.

Как отмечается, это уже не первая попытка использовать в качестве материала для печати на принтере что-либо съедобное. Однако метод, который применялся ранее, не подходил для чувствительных к температурным изменениям продуктам. Молоко, в частности, не годится для горячего расплава из-за содержания кальция и белка.

Использовать сухое молоко стало возможным после того, как была применена холодная экструзия. Специалисты выяснили необходимое соотношение молоко и воды для создания молочных чернил с требуемыми свойствами. Никаких добавок в полученный материал добавлено не было. В качестве эксперимента были сделаны фигурки в виде дивана, конуса и колеса.

Предполагается, что при помощи этого метода можно будет разработать специальные рационы питания для людей с проблемами пищеварительной системы.